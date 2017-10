Alps Electric Co Ltd (6770.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 7 191,413.00 201,600.00 173,000.00 -- Quarter Ending Jun-18 2 206,776.00 213,452.00 200,100.00 -- Year Ending Mar-17 16 746,573.00 753,500.00 737,000.00 -- Year Ending Mar-18 14 833,957.00 852,000.00 819,900.00 807,835.00 Year Ending Mar-19 16 878,959.00 926,297.00 842,000.00 845,920.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 24.61 32.54 16.68 -- Quarter Ending Jun-18 1 39.58 39.58 39.58 -- Year Ending Mar-17 17 159.15 180.46 96.26 -- Year Ending Mar-18 15 227.52 260.86 192.30 190.90 Year Ending Mar-19 17 248.93 282.10 214.40 213.76 LT Growth Rate (%) 3 7.56 12.27 2.00 4.68