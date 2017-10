Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 7 56,077.30 58,400.00 53,800.00 -- Quarter Ending Jun-18 2 59,289.50 60,500.00 58,079.00 -- Year Ending Mar-17 15 229,630.00 231,000.00 227,000.00 -- Year Ending Mar-18 16 241,155.00 246,000.00 233,500.00 231,672.00 Year Ending Mar-19 17 254,979.00 266,000.00 235,000.00 236,015.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 11.23 21.44 1.02 -- Quarter Ending Jun-18 1 15.45 15.45 15.45 -- Year Ending Mar-17 17 52.02 86.60 33.73 -- Year Ending Mar-18 17 102.48 119.90 79.68 64.15 Year Ending Mar-19 18 120.05 152.80 81.60 74.04 LT Growth Rate (%) 1 2.00 2.00 2.00 -6.42