Nitto Denko Corp (6988.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 8 188,569.00 197,000.00 174,600.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 199,600.00 199,600.00 199,600.00 -- Year Ending Mar-17 15 754,329.00 762,692.00 735,000.00 -- Year Ending Mar-18 15 827,867.00 857,000.00 798,200.00 753,521.00 Year Ending Mar-19 15 862,750.00 900,300.00 832,089.00 778,947.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 83.86 98.32 69.40 -- Quarter Ending Jun-18 1 132.65 132.65 132.65 -- Year Ending Mar-17 16 376.45 399.20 348.13 -- Year Ending Mar-18 16 521.27 596.50 438.60 393.93 Year Ending Mar-19 16 567.62 678.60 511.74 434.10 LT Growth Rate (%) 2 7.80 13.60 2.00 4.60