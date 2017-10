Screen Holdings Co Ltd (7735.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 8 85,768.00 88,487.00 83,102.00 -- Quarter Ending Jun-18 2 78,827.00 82,154.00 75,500.00 -- Year Ending Mar-17 15 296,405.00 300,000.00 293,117.00 -- Year Ending Mar-18 16 318,583.00 326,000.00 305,800.00 276,591.00 Year Ending Mar-19 16 327,380.00 339,008.00 309,623.00 275,212.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 5 150.65 184.90 108.65 -- Quarter Ending Jun-18 1 181.64 181.64 181.64 -- Year Ending Mar-17 15 522.56 555.10 454.61 -- Year Ending Mar-18 17 553.34 629.77 491.94 482.23 Year Ending Mar-19 17 596.64 672.90 537.70 482.08 LT Growth Rate (%) 2 6.86 7.75 5.96 11.95