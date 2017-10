Canon Inc (7751.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 7 1,147,590.00 1,252,000.00 1,075,400.00 942,083.00 Quarter Ending Mar-18 2 971,492.00 989,984.00 953,000.00 802,348.00 Year Ending Dec-17 17 4,053,720.00 4,120,000.00 3,987,900.00 3,530,200.00 Year Ending Dec-18 20 4,120,180.00 4,330,000.00 3,799,900.00 3,576,810.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 54.00 61.90 44.53 49.35 Quarter Ending Mar-18 2 43.85 53.97 33.72 27.64 Year Ending Dec-17 18 208.09 223.00 193.01 168.78 Year Ending Dec-18 21 210.43 236.20 148.80 170.95 LT Growth Rate (%) 2 15.10 15.26 14.94 -4.12