Mitsui & Co Ltd (8031.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 1,304,060.00 1,583,920.00 1,024,200.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 -- Year Ending Mar-17 8 4,441,660.00 4,942,640.00 4,200,000.00 -- Year Ending Mar-18 7 4,853,070.00 5,470,000.00 4,494,450.00 4,791,120.00 Year Ending Mar-19 7 4,673,200.00 4,930,000.00 4,200,000.00 4,838,770.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 43.11 43.11 43.11 -- Year Ending Mar-17 12 167.52 178.52 128.33 -- Year Ending Mar-18 11 216.42 254.00 134.06 117.99 Year Ending Mar-19 11 172.87 204.10 108.15 128.30 LT Growth Rate (%) 1 15.00 15.00 15.00 15.00