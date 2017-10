Aozora Bank Ltd (8304.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 27,283.00 27,283.00 27,283.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 24,316.00 24,316.00 24,316.00 -- Year Ending Mar-17 4 112,372.00 130,000.00 93,000.00 -- Year Ending Mar-18 5 111,612.00 150,000.00 91,134.00 -- Year Ending Mar-19 5 114,489.00 150,000.00 93,430.00 -- Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 4 65.03 68.40 59.02 -- Quarter Ending Jun-18 1 95.74 95.74 95.74 50.25 Year Ending Mar-17 11 370.87 388.00 360.00 -- Year Ending Mar-18 9 373.12 401.50 358.00 337.90 Year Ending Mar-19 9 363.67 390.20 319.00 334.21