Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 958,617.00 990,668.00 926,566.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 1,074,840.00 1,074,840.00 1,074,840.00 959,100.00 Year Ending Mar-17 7 4,747,490.00 5,700,000.00 3,797,510.00 -- Year Ending Mar-18 7 5,023,690.00 6,000,000.00 3,828,410.00 4,749,150.00 Year Ending Mar-19 10 5,024,260.00 6,042,000.00 3,823,810.00 4,548,020.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 14.48 18.90 11.52 -- Quarter Ending Jun-18 1 17.88 17.88 17.88 16.62 Year Ending Mar-17 16 70.05 74.26 66.60 -- Year Ending Mar-18 17 74.21 79.00 70.98 68.12 Year Ending Mar-19 18 75.50 79.87 66.20 71.18 LT Growth Rate (%) 1 7.20 7.20 7.20 2.26