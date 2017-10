Mitsui Fudosan Co Ltd (8801.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 519,224.00 564,900.00 475,728.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 615,834.00 696,568.00 535,100.00 -- Year Ending Mar-17 18 1,728,020.00 1,765,000.00 1,666,260.00 -- Year Ending Mar-18 17 1,781,520.00 1,799,000.00 1,736,100.00 1,751,370.00 Year Ending Mar-19 17 1,788,650.00 1,846,300.00 1,676,000.00 1,764,700.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 21.43 21.46 21.39 -- Quarter Ending Mar-18 2 39.84 53.89 25.79 -- Year Ending Mar-17 19 130.05 133.59 126.50 -- Year Ending Mar-18 18 144.47 150.68 131.40 139.31 Year Ending Mar-19 18 150.99 167.00 124.60 144.89 LT Growth Rate (%) 2 1.45 5.84 -2.94 2.60