Mitsubishi Estate Co Ltd (8802.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 343,912.00 371,000.00 306,652.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 418,582.00 487,364.00 349,800.00 -- Year Ending Mar-17 21 1,130,240.00 1,165,000.00 1,102,500.00 -- Year Ending Mar-18 19 1,192,320.00 1,233,800.00 1,138,400.00 1,111,760.00 Year Ending Mar-19 18 1,201,590.00 1,291,300.00 1,097,240.00 1,110,330.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 8.44 16.20 4.56 -- Quarter Ending Mar-18 1 10.20 10.20 10.20 -- Year Ending Mar-17 22 69.41 84.00 63.40 -- Year Ending Mar-18 20 78.43 82.00 64.40 66.57 Year Ending Mar-19 19 79.45 88.00 73.94 67.65 LT Growth Rate (%) 2 4.62 5.74 3.50 1.39