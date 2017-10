Tobu Railway Co Ltd (9001.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 3 575,733.00 576,800.00 574,000.00 -- Year Ending Mar-18 4 568,300.00 574,500.00 558,400.00 581,200.00 Year Ending Mar-19 4 570,100.00 577,800.00 557,800.00 584,700.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 3 165.83 167.00 165.00 -- Year Ending Mar-18 4 181.62 184.00 177.00 167.84 Year Ending Mar-19 4 187.43 189.20 184.50 176.50