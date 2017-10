Nippon Express Co Ltd (9062.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 470,811.00 491,300.00 458,534.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 499,204.00 502,000.00 496,407.00 -- Year Ending Mar-17 8 1,860,870.00 1,915,000.00 1,830,000.00 -- Year Ending Mar-18 9 1,938,450.00 1,952,500.00 1,921,150.00 1,905,240.00 Year Ending Mar-19 9 1,969,000.00 1,995,000.00 1,939,900.00 1,923,880.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 74.01 74.01 74.01 -- Quarter Ending Mar-18 1 101.79 101.79 101.79 -- Year Ending Mar-17 9 380.17 411.20 360.00 -- Year Ending Mar-18 9 445.47 472.00 401.68 387.24 Year Ending Mar-19 9 467.73 507.00 402.23 405.68