Tokyo Gas Co Ltd (9531.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 519,160.00 530,925.00 507,396.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 603,900.00 603,900.00 603,900.00 -- Year Ending Mar-17 8 1,599,330.00 1,629,300.00 1,553,000.00 -- Year Ending Mar-18 7 1,794,460.00 1,901,000.00 1,719,950.00 1,643,350.00 Year Ending Mar-19 7 1,823,440.00 1,953,000.00 1,740,000.00 1,659,660.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 51.20 51.20 51.20 -- Quarter Ending Mar-18 2 72.75 74.50 71.00 -- Year Ending Mar-17 9 95.26 107.79 85.50 -- Year Ending Mar-18 8 149.45 160.50 133.10 125.76 Year Ending Mar-19 8 161.57 195.00 137.50 140.74