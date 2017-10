SoftBank Group Corp (9984.T)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 20,033.00 20,229.60 19,736.30 -- Quarter Ending Jun-18 1 19,545.10 19,545.10 19,545.10 -- Year Ending Mar-17 13 79,596.30 83,509.70 73,990.40 -- Year Ending Mar-18 12 81,829.80 84,491.80 78,891.30 90,310.20 Year Ending Mar-19 13 83,459.60 87,681.50 79,870.40 92,536.20 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 0.45 0.49 0.40 -- Quarter Ending Jun-18 1 1.31 1.31 1.31 -- Year Ending Mar-17 12 7.55 8.18 6.92 -- Year Ending Mar-18 12 4.18 6.55 2.51 5.84 Year Ending Mar-19 13 6.35 8.06 5.19 6.91 LT Growth Rate (%) 2 1.13 13.65 -11.38 13.43