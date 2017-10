Advantage Oil & Gas Ltd (AAV.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 69.57 75.30 58.85 75.41 Quarter Ending Mar-18 3 77.10 84.52 73.37 79.58 Year Ending Dec-17 8 271.49 320.98 216.00 277.48 Year Ending Dec-18 8 295.94 328.43 246.00 348.53 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.07 0.10 0.01 0.10 Quarter Ending Mar-18 5 0.09 0.12 0.07 0.10 Year Ending Dec-17 5 0.45 0.52 0.34 0.33 Year Ending Dec-18 6 0.30 0.42 0.21 0.51