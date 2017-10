Anheuser Busch Inbev NV (ABI.BR)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 15,301.60 15,939.00 14,654.00 15,224.00 Year Ending Dec-17 29 57,246.90 58,647.00 55,593.00 57,966.80 Year Ending Dec-18 28 59,154.20 61,897.00 54,794.10 60,734.80 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 1.29 1.50 1.15 1.52 Year Ending Dec-17 31 4.32 4.75 3.69 5.22 Year Ending Dec-18 30 5.12 5.60 4.25 5.80 LT Growth Rate (%) 4 26.69 31.20 21.80 5.79