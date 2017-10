ABN AMRO Group NV (ABNd.AS)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 2,153.79 2,218.39 2,096.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 2,112.26 2,112.26 2,112.26 -- Year Ending Dec-17 17 8,919.37 9,152.00 8,608.00 8,390.52 Year Ending Dec-18 17 8,704.44 9,379.00 8,519.56 8,467.60 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.45 0.51 0.36 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.48 0.48 0.48 -- Year Ending Dec-17 19 2.61 2.88 2.22 1.99 Year Ending Dec-18 19 2.29 2.68 2.05 2.08 LT Growth Rate (%) 1 1.10 1.10 1.10 -1.00