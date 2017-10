Acacia Mining PLC (ACAA.L)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 14 769.71 902.36 711.10 1,036.32 Year Ending Dec-18 16 1,020.87 1,389.00 576.90 983.01 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.05 0.06 0.03 0.15 Quarter Ending Mar-18 1 -0.01 -0.01 -0.01 -- Year Ending Dec-17 11 0.29 0.40 0.17 0.47 Year Ending Dec-18 12 0.46 0.68 0.20 0.43 LT Growth Rate (%) 2 13.02 33.84 -7.80 --