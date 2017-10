AutoCanada Inc (ACQ.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 703.02 720.00 684.00 765.82 Quarter Ending Mar-18 2 695.65 704.91 686.40 787.09 Year Ending Dec-17 8 3,043.97 3,087.40 3,011.20 3,212.06 Year Ending Dec-18 8 3,333.30 3,622.40 3,140.70 3,558.78 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.37 0.42 0.35 0.52 Quarter Ending Mar-18 3 0.25 0.31 0.20 0.41 Year Ending Dec-17 6 1.60 1.66 1.56 2.04 Year Ending Dec-18 6 1.93 2.12 1.78 2.59