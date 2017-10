Adidas AG (ADSGn.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 10 5,210.50 5,407.60 5,041.00 5,291.02 Quarter Ending Mar-18 6 5,984.33 6,241.00 5,641.00 5,667.03 Year Ending Dec-17 36 21,633.30 22,032.00 20,841.20 20,884.20 Year Ending Dec-18 36 23,798.70 25,080.00 22,681.10 22,828.40 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 10 0.22 0.36 0.05 0.21 Quarter Ending Mar-18 7 2.49 2.60 2.44 2.25 Year Ending Dec-17 38 6.60 7.08 5.78 5.59 Year Ending Dec-18 36 7.97 8.58 6.89 6.71 LT Growth Rate (%) 10 21.82 25.90 18.99 23.66