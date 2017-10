Ascendas Real Estate Investment Trust (AEMN.SI)

Sales and Profit Figures in Singapore Dollar (SGD)

Earnings and Dividend Figures in Singapore Dollar (SGD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 224.19 224.19 224.19 -- Quarter Ending Jun-18 1 225.71 225.71 225.71 -- Year Ending Mar-17 18 842.93 866.00 829.00 -- Year Ending Mar-18 18 878.01 914.72 848.00 859.83 Year Ending Mar-19 17 904.76 940.44 874.26 848.40 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 4.00 4.00 4.00 -- Quarter Ending Jun-18 2 4.00 4.00 4.00 -- Year Ending Mar-17 16 15.71 18.60 14.90 -- Year Ending Mar-18 17 16.11 19.10 15.10 16.35 Year Ending Mar-19 17 17.12 26.50 15.30 16.19 LT Growth Rate (%) 1 1.52 1.52 1.52 1.52