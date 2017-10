Asanko Gold Inc (AKG.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 8 331.70 342.82 325.47 385.48 Year Ending Dec-18 8 409.79 460.30 364.54 390.55 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.01 0.04 -0.03 0.12 Quarter Ending Mar-18 5 0.03 0.09 -0.01 0.16 Year Ending Dec-17 8 0.08 0.20 -0.03 0.35 Year Ending Dec-18 9 0.08 0.24 -0.06 0.30