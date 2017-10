AltaGas Ltd (ALA.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 718.35 779.09 664.10 -- Quarter Ending Mar-18 2 864.35 877.78 850.92 -- Year Ending Dec-17 7 2,603.34 2,760.82 2,353.00 2,550.33 Year Ending Dec-18 8 3,456.12 5,086.20 2,201.00 2,564.14 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.35 0.40 0.30 0.31 Quarter Ending Mar-18 4 0.34 0.43 0.24 0.51 Year Ending Dec-17 8 1.06 1.40 0.71 1.08 Year Ending Dec-18 9 0.99 1.32 0.69 1.17 LT Growth Rate (%) 1 16.90 16.90 16.90 4.40