Apollo Tyres Ltd (APLO.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 10 33,869.40 36,124.00 32,577.10 -- Quarter Ending Jun-18 1 40,828.00 40,828.00 40,828.00 -- Year Ending Mar-17 18 132,328.00 139,128.00 128,472.00 -- Year Ending Mar-18 18 148,973.00 165,392.00 140,009.00 150,031.00 Year Ending Mar-19 20 169,734.00 183,017.00 150,536.00 169,880.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 8 4.79 5.77 3.45 -- Quarter Ending Jun-18 1 4.94 4.94 4.94 -- Year Ending Mar-17 19 21.10 22.87 18.80 -- Year Ending Mar-18 18 17.52 24.50 13.51 21.94 Year Ending Mar-19 20 23.91 28.00 19.92 24.82 LT Growth Rate (%) 2 9.20 11.95 6.45 7.57