African Rainbow Minerals Ltd (ARIJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 5 8,896.88 9,427.00 8,086.52 -- Year Ending Jun-18 5 9,082.25 9,702.79 8,275.95 9,801.30 Year Ending Jun-19 5 9,858.55 10,743.80 9,503.10 10,534.30 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 6 1,766.78 2,037.80 1,178.70 -- Year Ending Jun-18 5 1,522.90 2,104.00 1,117.70 784.28 Year Ending Jun-19 5 1,074.68 1,487.00 947.90 743.87 LT Growth Rate (%) 1 -5.40 -5.40 -5.40 -0.80