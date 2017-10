ASML Holding NV (ASML.AS)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 17 2,195.68 2,434.30 2,100.00 2,025.29 Quarter Ending Mar-18 7 2,387.85 2,729.00 1,992.00 1,947.55 Year Ending Dec-17 32 8,534.08 8,702.50 7,678.00 7,449.09 Year Ending Dec-18 32 9,828.71 10,873.90 8,529.00 8,417.22 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 15 1.09 1.30 0.90 1.13 Quarter Ending Mar-18 6 1.23 1.45 0.86 1.07 Year Ending Dec-17 33 4.42 4.66 4.10 4.10 Year Ending Dec-18 32 5.51 6.55 4.60 5.15 LT Growth Rate (%) 5 20.84 26.20 15.08 13.53