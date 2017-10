Boeing Co (BA.N)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 17 24,326.80 25,295.70 23,738.00 24,449.50 Quarter Ending Mar-18 6 22,272.60 23,392.90 20,657.20 23,931.30 Year Ending Dec-17 22 92,093.30 92,784.90 91,526.00 93,836.70 Year Ending Dec-18 21 93,637.00 95,098.00 88,783.00 95,601.60 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 18 2.86 3.03 2.75 2.54 Quarter Ending Mar-18 7 2.48 2.57 2.12 2.10 Year Ending Dec-17 22 10.03 10.35 9.85 9.50 Year Ending Dec-18 22 10.83 11.34 10.05 10.50 LT Growth Rate (%) 4 18.69 24.06 15.00 8.57