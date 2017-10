Banco Bradesco SA (BBDC3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 26,488.70 27,599.00 25,004.70 24,612.60 Quarter Ending Mar-18 4 26,257.60 27,704.10 24,947.40 24,775.00 Year Ending Dec-17 8 102,242.00 110,884.00 97,867.00 98,323.20 Year Ending Dec-18 7 106,336.00 113,487.00 101,208.00 102,581.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.80 0.82 0.77 0.70 Quarter Ending Mar-18 6 0.81 0.86 0.70 0.87 Year Ending Dec-17 12 3.07 3.17 2.95 2.97 Year Ending Dec-18 12 3.47 3.65 3.03 3.41 LT Growth Rate (%) 2 15.33 17.06 13.60 5.08