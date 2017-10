Barratt Developments PLC (BDEV.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 15 4,619.40 4,684.00 4,377.68 -- Year Ending Jun-18 16 4,812.22 4,979.00 4,623.00 4,357.17 Year Ending Jun-19 16 4,995.91 5,324.34 4,742.25 4,554.05 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 15 60.29 62.39 57.48 -- Year Ending Jun-18 16 63.98 67.70 57.22 53.32 Year Ending Jun-19 16 67.41 73.61 61.95 55.43 LT Growth Rate (%) 4 6.53 9.78 1.00 -2.92