Biomerieux SA (BIOX.PA)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 878.60 1,163.20 594.00 1,145.90 Quarter Ending Jun-18 1 1,170.80 1,170.80 1,170.80 -- Year Ending Dec-17 13 2,319.24 2,378.00 2,269.00 2,250.31 Year Ending Dec-18 14 2,511.28 2,642.00 2,393.00 2,394.32 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.96 0.96 0.96 0.94 Quarter Ending Jun-18 1 0.99 0.99 0.99 -- Year Ending Dec-17 14 1.86 2.00 1.75 1.77 Year Ending Dec-18 15 2.17 2.54 2.00 2.01 LT Growth Rate (%) 2 13.35 14.70 12.00 19.60