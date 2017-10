Bajaj Finserv Ltd (BJFS.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 2 82,959.00 85,557.00 80,361.00 -- Year Ending Mar-18 3 105,486.00 129,180.00 88,059.00 128,633.00 Year Ending Mar-19 3 125,680.00 167,714.00 92,220.00 138,152.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 37.30 37.30 37.30 -- Quarter Ending Jun-18 1 57.64 57.64 57.64 -- Year Ending Mar-17 8 149.26 159.83 142.30 -- Year Ending Mar-18 7 184.42 202.20 168.80 173.19 Year Ending Mar-19 7 231.58 253.90 209.80 202.57 LT Growth Rate (%) 1 22.73 22.73 22.73 22.29