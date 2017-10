Blue Dart Express Ltd (BLDT.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 6,908.68 7,016.37 6,801.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 7,489.08 7,489.08 7,489.08 -- Year Ending Mar-17 5 27,462.90 29,416.00 26,796.00 -- Year Ending Mar-18 7 29,963.30 34,551.00 28,953.00 31,428.60 Year Ending Mar-19 7 33,924.10 40,624.00 31,674.00 37,761.90 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 18.91 18.91 18.91 -- Quarter Ending Mar-18 1 21.03 21.03 21.03 -- Year Ending Mar-17 4 70.60 82.40 66.20 -- Year Ending Mar-18 6 71.55 86.10 61.30 101.15 Year Ending Mar-19 6 96.28 106.20 85.60 127.31