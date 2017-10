Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (BRSR6.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 1,751.00 1,751.00 1,751.00 -- Year Ending Dec-17 6 6,945.61 7,361.00 6,648.36 6,960.65 Year Ending Dec-18 6 7,259.72 7,678.80 6,961.51 7,386.58 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.46 0.54 0.35 0.36 Quarter Ending Mar-18 2 0.50 0.56 0.45 -- Year Ending Dec-17 9 1.84 1.96 1.57 1.68 Year Ending Dec-18 9 2.13 2.57 1.56 1.95 LT Growth Rate (%) 2 16.03 18.06 14.00 1.76