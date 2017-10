Cara Operations Ltd (CARA.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 195.63 206.85 184.70 179.90 Quarter Ending Mar-18 1 191.37 191.37 191.37 -- Year Ending Dec-17 9 764.78 806.88 731.00 687.18 Year Ending Dec-18 9 815.28 909.18 760.80 734.60 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.46 0.58 0.36 0.41 Quarter Ending Mar-18 3 0.39 0.41 0.37 0.41 Year Ending Dec-17 3 1.67 1.68 1.66 1.69 Year Ending Dec-18 8 1.73 1.97 1.55 1.79