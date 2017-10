Commerzbank AG (CBKG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 2,272.21 2,406.00 2,194.64 -- Quarter Ending Mar-18 2 2,547.06 2,838.85 2,255.26 2,838.85 Year Ending Dec-17 16 8,862.92 9,454.00 8,265.00 8,848.19 Year Ending Dec-18 18 8,985.75 9,779.00 8,230.00 8,956.02 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.12 0.14 0.10 -- Quarter Ending Mar-18 2 0.33 0.48 0.17 -- Year Ending Dec-17 17 0.40 0.68 0.10 0.60 Year Ending Dec-18 23 0.71 0.92 0.49 0.76 LT Growth Rate (%) 1 50.80 50.80 50.80 2.40