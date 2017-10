Carnival PLC (CCL.L)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Nov-17 1 4,173.53 4,173.53 4,173.53 4,047.27 Year Ending Nov-17 10 17,128.50 18,077.00 14,479.90 17,188.50 Year Ending Nov-18 11 18,134.20 18,858.80 15,204.40 17,995.30 Earnings (per share) Quarter Ending Nov-17 2 0.51 0.51 0.50 0.65 Quarter Ending Feb-18 1 0.33 0.33 0.33 0.55 Year Ending Nov-17 11 3.67 3.75 3.42 3.78 Year Ending Nov-18 12 4.26 4.82 4.03 4.36 LT Growth Rate (%) 3 12.26 13.50 11.40 16.77