Container Corporation of India Ltd (CCRI.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 11 14,620.00 19,575.00 13,100.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 16,435.20 17,621.00 15,249.40 -- Year Ending Mar-17 20 57,642.40 83,091.00 53,779.00 -- Year Ending Mar-18 19 62,010.30 65,610.00 58,976.00 71,247.10 Year Ending Mar-19 19 71,203.40 90,134.00 66,061.00 84,361.40 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 5 7.31 8.30 6.20 -- Quarter Ending Mar-18 1 8.57 8.57 8.57 -- Year Ending Mar-17 21 31.63 58.53 27.22 -- Year Ending Mar-18 21 39.49 52.96 30.81 43.81 Year Ending Mar-19 21 45.56 54.30 37.08 48.71