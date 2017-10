CES Energy Solutions Corp (CEU.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 8 269.81 288.40 238.30 221.95 Quarter Ending Mar-18 6 293.89 306.00 277.00 257.20 Year Ending Dec-17 12 1,016.34 1,097.00 940.10 746.97 Year Ending Dec-18 12 1,154.52 1,291.00 1,026.30 951.26 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 11 0.04 0.08 0.02 0.03 Quarter Ending Mar-18 9 0.06 0.08 0.04 0.05 Year Ending Dec-17 12 0.14 0.23 0.10 -0.03 Year Ending Dec-18 12 0.24 0.44 0.15 0.19