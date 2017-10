Canaccord Genuity Group Inc (CF.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 261.00 261.00 261.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 263.58 263.58 263.58 -- Year Ending Mar-17 1 868.60 868.60 868.60 -- Year Ending Mar-18 2 919.27 938.50 900.04 928.27 Year Ending Mar-19 2 1,058.44 1,076.90 1,039.99 874.40 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 0.24 0.24 0.24 -- Quarter Ending Jun-18 1 0.13 0.13 0.13 0.12 Year Ending Mar-17 1 0.36 0.36 0.36 -- Year Ending Mar-18 2 0.31 0.34 0.27 0.53 Year Ending Mar-19 2 0.55 0.57 0.53 0.49