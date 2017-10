Chemtrade Logistics Income Fund (CHE_u.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 416.40 427.00 406.20 -- Year Ending Dec-17 6 1,517.13 1,538.00 1,492.00 1,354.37 Year Ending Dec-18 6 1,669.75 1,720.00 1,636.70 1,313.07 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.17 0.19 0.12 -- Year Ending Dec-17 2 0.51 0.52 0.51 0.69 Year Ending Dec-18 5 0.97 1.08 0.89 --