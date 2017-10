Corus Entertainment Inc (CJRb.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Aug-17 6 389.46 399.10 384.00 -- Quarter Ending Feb-18 2 380.50 386.00 375.00 -- Year Ending Aug-17 9 1,681.92 1,696.90 1,636.00 -- Year Ending Aug-18 9 1,717.03 1,887.00 1,655.00 1,707.29 Year Ending Aug-19 6 1,671.28 1,719.30 1,636.60 1,729.51 Earnings (per share) Quarter Ending Aug-17 8 0.16 0.23 0.12 -- Quarter Ending Feb-18 4 0.12 0.14 0.11 -- Year Ending Aug-17 9 1.08 1.35 1.00 -- Year Ending Aug-18 9 1.11 1.24 1.02 1.15 Year Ending Aug-19 6 1.10 1.21 0.99 1.12 LT Growth Rate (%) 2 -4.85 -2.00 -7.70 -8.35