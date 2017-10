Clicks Group Ltd (CLSJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Aug-17 8 26,853.60 27,979.00 26,420.00 27,758.10 Year Ending Aug-18 8 29,539.50 30,961.00 28,806.00 30,566.30 Earnings (per share) Year Ending Aug-17 9 501.37 511.00 494.00 502.12 Year Ending Aug-18 9 567.41 584.30 550.40 564.44 LT Growth Rate (%) 4 12.11 13.35 11.50 12.92