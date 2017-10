Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Oct-17 7 4,207.05 4,334.00 4,116.00 4,002.27 Quarter Ending Jan-18 4 4,291.62 4,385.00 4,220.00 4,082.77 Year Ending Oct-17 9 16,186.50 16,323.00 15,862.40 15,838.30 Year Ending Oct-18 10 17,436.00 17,925.60 16,947.00 16,705.50 Earnings (per share) Quarter Ending Oct-17 11 2.62 2.70 2.38 2.56 Quarter Ending Jan-18 8 2.73 2.80 2.64 2.65 Year Ending Oct-17 11 10.84 11.00 10.22 10.02 Year Ending Oct-18 11 11.01 11.17 10.65 10.43 LT Growth Rate (%) 3 4.08 4.84 2.90 4.52