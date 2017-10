Canara Bank Ltd (CNBK.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 48,023.50 52,722.00 43,325.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 45,791.00 45,791.00 45,791.00 -- Year Ending Mar-17 17 168,288.00 175,939.00 159,944.00 -- Year Ending Mar-18 15 182,938.00 194,215.00 169,926.00 173,517.00 Year Ending Mar-19 14 199,011.00 224,627.00 180,108.00 191,223.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 8.00 11.90 6.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 4.86 4.86 4.86 -- Year Ending Mar-17 20 22.58 27.23 15.01 -- Year Ending Mar-18 19 25.72 53.60 17.40 42.21 Year Ending Mar-19 18 39.52 65.70 19.32 48.38 LT Growth Rate (%) 3 23.68 38.04 10.00 16.50