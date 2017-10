Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 4,514.34 5,142.00 4,156.87 3,627.82 Quarter Ending Mar-18 5 4,728.82 5,477.00 4,383.49 3,658.73 Year Ending Dec-17 13 15,205.40 16,782.00 12,095.80 14,602.20 Year Ending Dec-18 14 18,445.30 22,084.00 13,830.00 17,528.90 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 13 0.29 0.47 -0.06 0.38 Quarter Ending Mar-18 8 0.37 0.63 0.21 0.37 Year Ending Dec-17 17 0.94 1.46 0.11 1.17 Year Ending Dec-18 19 1.89 2.77 0.87 2.34 LT Growth Rate (%) 2 49.95 94.90 5.00 98.48