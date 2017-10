Cox & Kings Ltd (COKI.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 4,101.00 4,101.00 4,101.00 -- Year Ending Mar-17 7 22,016.50 24,357.00 21,117.00 -- Year Ending Mar-18 6 23,937.20 24,444.70 23,587.00 25,268.90 Year Ending Mar-19 5 27,796.70 28,700.00 26,863.00 26,944.10 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 7 15.51 22.67 9.10 -- Year Ending Mar-18 4 21.56 26.45 19.10 23.15 Year Ending Mar-19 4 27.49 33.14 24.50 31.57