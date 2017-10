Continental AG (CONG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 11,311.00 11,651.00 11,101.80 -- Year Ending Dec-17 27 43,838.60 44,448.00 43,011.00 42,584.50 Year Ending Dec-18 28 46,028.20 47,031.00 44,180.00 44,416.80 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 4.40 4.84 3.89 -- Year Ending Dec-17 30 16.02 16.94 15.00 16.29 Year Ending Dec-18 30 17.73 19.65 16.07 17.51 LT Growth Rate (%) 5 11.30 14.94 6.97 8.15