Canadian Pacific Railway Ltd (CP.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 16 1,690.80 1,736.00 1,640.00 1,715.05 Quarter Ending Mar-18 4 1,665.97 1,700.00 1,640.88 1,753.00 Year Ending Dec-17 23 6,547.58 6,673.24 6,481.00 6,655.49 Year Ending Dec-18 23 6,835.49 7,056.06 6,647.00 6,977.90 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 23 3.28 3.44 3.08 3.40 Quarter Ending Mar-18 13 2.85 3.18 2.61 3.14 Year Ending Dec-17 26 11.52 12.85 10.75 12.16 Year Ending Dec-18 27 13.02 14.70 12.37 13.72 LT Growth Rate (%) 4 12.73 13.10 12.00 11.05