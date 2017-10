Capstone Mining Corp (CS.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 122.18 132.90 111.11 80.71 Quarter Ending Mar-18 1 135.77 135.77 135.77 76.71 Year Ending Dec-17 13 497.30 524.00 475.40 434.01 Year Ending Dec-18 13 535.60 620.00 455.80 405.95 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 10 0.01 0.04 -0.01 -0.02 Quarter Ending Mar-18 6 0.03 0.04 0.02 -0.05 Year Ending Dec-17 12 0.03 0.10 -0.01 -0.03 Year Ending Dec-18 13 0.12 0.22 -0.03 0.05