Canadian Tire Corporation Ltd (CTCa.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 3,784.30 3,784.30 3,784.30 3,747.71 Quarter Ending Mar-18 1 2,868.90 2,868.90 2,868.90 2,803.12 Year Ending Dec-17 11 13,281.60 13,600.20 13,127.60 13,354.50 Year Ending Dec-18 12 13,776.30 14,183.90 13,552.50 13,727.10 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 9 3.76 3.98 3.56 3.66 Quarter Ending Mar-18 5 1.32 1.38 1.25 1.08 Year Ending Dec-17 12 10.55 11.14 10.11 9.74 Year Ending Dec-18 13 11.44 11.89 10.86 10.72 LT Growth Rate (%) 2 10.73 12.16 9.30 9.34